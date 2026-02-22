SARONNO – Domenica 22 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Nel dettaglio, il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di pressioni medio-alte che favoriscono condizioni asciutte. Le schiarite saranno alternate a qualche annuvolamento, ma senza fenomeni associati. Le temperature si presenteranno con una minima di 3°C nelle prime ore del mattino e una massima che raggiungerà i 15°C nel pomeriggio, con un’escursione termica tipica del periodo. I venti soffieranno deboli: al mattino dai quadranti nordorientali, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sudest, mantenendosi comunque di debole intensità. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia la situazione risulterà nel complesso stabile e in gran parte soleggiata. Sulle basse pianure occidentali, le aree pedemontane e le Prealpi occidentali si alterneranno nubi sparse e schiarite, mentre sulle pianure orientali e sulle Orobie è previsto un aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Sulle Prealpi orientali prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

