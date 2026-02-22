Lombardia

VERONA – Si chiudono questa sera all’Arena di Verona i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, al termine di settimane di competizioni che hanno attraversato il Nord Italia, da Milano alla Valtellina, dal Trentino-Alto Adige fino alle piste di Cortina d’Ampezzo.

La cerimonia conclusiva rappresenta il momento simbolico in cui si spengono i bracieri olimpici, dopo giorni segnati da sfide sportive, emozioni e risultati che hanno coinvolto atleti e pubblico. Tra i presenti all’evento anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepremier Matteo Salvini e Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto.

Nel bilancio tracciato dalle istituzioni, l’accento è posto non solo sugli aspetti sportivi ma anche sull’immagine offerta al mondo dai territori coinvolti, che hanno ospitato gare e delegazioni internazionali mostrando organizzazione e capacità di accoglienza.

Con la chiusura ufficiale dei Giochi si conclude un capitolo importante per le regioni protagoniste, ma l’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare nel tempo l’eredità lasciata dall’evento, dalle infrastrutture agli impianti sportivi, fino alla promozione turistica dei territori.

(foto di gruppo alla chiusura dei Giochi, questa sera domenicale)

