Calcio

SARONNO – Non solo l’attesa sfida, molto sentita dai tifosi, fra Fbc Saronno e Legnano, nel programma calcistico locale di questa domenica.

In serie D, 8′ di ritorno, c’è Varesina-Scanzorosciate con arbitro Roberto Carrisi di Padova, assistenti Alessio Fiore e Paolo Camilli di Roma.

In Eccellenza, 8′ di ritorno, Ardor Lazzate-Solbiatese con arbitro Mirko Soncin di Voghera (Denis Florentin Ghita di Voghera e Danila D’Onofrio di Como), Caronnese-Vergiatese con arbitro Gianluca Compagni di Abbiategrasso (Enrico Giordano di Lodi e Samuele Cometti di Bergamo) e Fbc Saronno-Legnano con arbitro Umberto La Rocca di Milano (Francesco Martucci di Busto Arsizio e Giorgio Brozzoni di Bergamo).

In Promozione, 7′ di ritorno, nel girone B Rovellasca 1910-Cantù San Paolo con arbitro Federico De Martino di Busto Arsizio (Yasin Aloui di Como e Francessco Fenoggio di Como); nel girone C Aurora-Gallarate con arbitro Andrea Ardesi di Brescia (Matteo Besozzi di Varese e Alessandro Oldano della sezione Lomellina), Ceriano Laghetto-Canegrate con arbitro Marco Mennillo di Monza (Alessandro Bloise di Milano e Van Tuan Calini di Legnano), Sc United-Accademia Bmv con arbitro Francesco Santochirico di Monza (Andrea Brasca di Seregno e Davide Mulè di Monza) e Universal Solaro-Morazzone con arbitro Dariuo Nigro di Saronno (Riccardo Meneghel di Gallarate e Emanuele Prestinice di Legnano).

In Prima categoria, 7′ di ritorno, nel girone A Ardita-Tradate Abbiate con arbitro Gabriele Re Calegari di Legnano; nel girone B Gerenzanese-Briantea con arbitro Josef Cristiano di Bergamo.

In Seconda categoria, 7′ di ritorno, nel girone legnanese ieri Dal Pozzo-Pro Novate, oggi il derby Pro Juventute-Amor sportiva con arbitro Diego Cucchi di Legnano; nel girone monzese Cesano Maderno-Cgds Misinto con arbitro Simone Cimino di Monza e Vedano-Cogliatese con arbitro Alberto Passoni di Monza.

In Terza categoria, 7′ di ritorno, ancora un derby, Airoldi Origgio-Equipe Garibaldi, con arbitro Lorenzo Policella di Saronno.

22022026