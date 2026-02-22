Referendum, Comitato per il Sì incontra i cittadini: tra i relatori Caruso, Candiani e Tovaglieri
22 Febbraio 2026
SARONNO – In preparazione alla prossima consultazione referendaria confermativa, prevista per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, a Saronno si terrà un momento di approfondimento pubblico rivolto alla cittadinanza, organizzato dal Comitato per il Sì. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 marzo, alle 20:45, all’auditorium Aldo Moro situato in viale Santuario 13.
L’incontro si propone di analizzare i temi al centro del quesito referendario attraverso il contributo di diversi rappresentanti. Il dibattito vedrà la partecipazione tecnica di Samuele Genoni, corresponsabile dell’osservatorio ordinamento giudiziario dell’Ucpi, il quale interverrà insieme a Andrea Pellicini, membro della commissione Giustizia.
Il tavolo dei relatori vedrà anche i contributi di Francesca Caruso, attuale assessore alla Cultura di Regione Lombardia, di Stefano Candiani, esponente della commissione Finanze, e dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri.
