ROVELLO PORRO – Le casette dei libri situate davanti alla farmacia e alla scuola elementare saranno temporaneamente rimosse per consentire un intervento di restauro.

A comunicarlo è l’Ave Rovello Porro, che spiega come l’umidità abbia causato alcuni danni alle strutture, rendendo necessario un intervento di sistemazione. Le casette, punto di riferimento per il book sharing in paese, verranno riposizionate non appena completati i lavori, così da tornare a disposizione dei cittadini e dei piccoli lettori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: una delle casette dei libri che sono poste sul territorio comunale di Rovello Porro. E’ un servizio sempre molto apprezzato da parte dei cittadini, gli utenti del servizio sono numerosi)