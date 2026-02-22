La società ha segnalato l’accaduto con un messaggio sui social, spiegando che sono stati necessari interventi di pulizia straordinaria per rendere l’impianto pronto ad accogliere tifosi e appassionati. “Sulla tribuna centrale sono stati rinvenuti cocci di bottiglie, resti di bevute, pure un ombrello rotto”.

Non solo. Qualcuno è riuscito ad accedere anche al box stampa e speaker, al centro della tribuna. “È entrato nel locale per un ‘festino’ alcolico, lasciandosi alle spalle bottigliette, cartacce, disseminando il pavimento di mozziconi di sigaretta e coprendo i vetri con dei cartoni per non farsi vedere dall’esterno”.

Secondo quanto riferito dal club, non si tratta di un episodio isolato ma di situazioni già verificatesi in passato. Anche questa volta sono stati i volontari e i collaboratori della società a intervenire direttamente, raccogliendo i rifiuti, riordinando gli spazi e igienizzando la tribuna.

L’obiettivo era garantire condizioni adeguate in vista della gara domenicale, ma la società lancia anche un appello al rispetto degli spazi sportivi: “Staff e volontari hanno rimesso tutto in ordine per garantire la migliore accoglienza ai tifosi, con la speranza che episodi del genere non si ripetano più, perché siamo stanchi di dover provvedere ogni volta”.

