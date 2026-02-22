Politica

SARONNO – Una forte presa di posizione di Forza Italia per commentare e criticare i toni di un commento del Pd social comparso nelle ultime ore su Facebook che gli azzurri definiscono di “assoluta, inedita gravità. Infatti, il tono utilizzato dal Pd di Saronno è offensivo e inaccettabile”.

“Definire “pietosi” e “ignoranti” cittadini, consiglieri e forze politiche che sollevano un problema reale come la sicurezza non è solo arroganza: è disprezzo verso i saronnesi.

Ancora più grave è il messaggio implicitamente minaccioso del “tanto per cinque anni governiamo noi”, che suona come un avvertimento più che come una responsabilità democratica. Le istituzioni non si amministrano intimidendo il dissenso.

Il centrodestra ha presentato mozioni e proposte concrete per collaborare sul tema sicurezza, ricevendo solo rifiuti pregiudiziali. Nessuna apertura, nessun confronto, nessuna alternativa.

Quanto alla carenza di agenti e carabinieri, è il risultato di anni di scelte dei governi di sinistra, spesso non eletti dal popolo, che hanno progressivamente ridotto organici e risorse.

Governare non significa insultare, minacciare o zittire. Significa rispettare i cittadini e assumersi le proprie responsabilità. Il resto è propaganda”.

