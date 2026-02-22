Città

SARONNO – Dopo mesi di polemiche e accuse, parte il conto alla rovescia per il ritorno degli spazi politici su Saronno Sette, il periodico comunale. La questione è stata affrontata del consiglio comunale di martedì 11 febbraio, dove si è discusso della mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia insieme al consigliere indipendente Luca Amadio.

Il documento chiedeva il rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo nella comunicazione istituzionale, ricordando che la pubblicazione, finanziata con risorse pubbliche, deve attenersi ai criteri di trasparenza previsti dalla normativa nazionale. Il consigliere Lorenzo Azzi ha sostenuto che il settimanale sarebbe stato orientato soprattutto alla valorizzazione dell’attività della maggioranza e ha proposto l’istituzione di un comitato di indirizzo e garanzia per monitorare l’equilibrio degli spazi. Amadio ha parlato di una situazione di censura, definendola “figlia della paura” e chiedendo pari accesso all’informazione per tutte le forze politiche.

Di diverso avviso la Giunta. L’assessora Maria Cornelia Proserpio ha definito eccessivo parlare di censura, spiegando che la sospensione degli interventi dei gruppi consiliari è stata un passaggio tecnico legato al periodo di commissariamento e al successivo insediamento della nuova amministrazione. Ha inoltre ricordato che il 22 gennaio è stata presentata un’informativa per ripristinare gli spazi politici e riportare all’interno dell’ente la direzione editoriale, con l’obiettivo di garantire maggiore equilibrio.

Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere Simone Galli (Partito Democratico), che ha sottolineato come il periodico sia nato senza costi per il bilancio comunale grazie alla raccolta pubblicitaria e che non vi sia mai stata una scelta deliberata di escludere il confronto politico.

Toni più critici sono arrivati dall’opposizione. Il consigliere Giampietro Guaglianone (Fratelli d’Italia) ha espresso “imbarazzo per le giustificazioni della maggioranza, parlando di un “blocco della macchina sovietica” e criticando i sei mesi necessari per ripristinare “una paginetta” di interventi politici. Ha definito provocatoriamente il giornale peggiore della “Pravda” per la forte presenza dell’immagine quasi esclusiva della sindaca Ilaria Pagani”.

Nonostante lo scontro, la discussione si è chiusa senza voto. Il consigliere Azzi, preso atto dell’impegno dell’assessore Proserpio a riattivare le rubriche politiche e a valutare l’ipotesi di un organismo di garanzia, ha deciso di ritirare la mozione. Un passaggio che di fatto segna l’avvio del percorso per il ritorno della politica sulle pagine di Saronno Sette.

