VENEGONO SUPERIORE – Strade gremite di colori, sorrisi e allegria per il Carnevale 2026, che lo scorso fine settimana ha animato il paese con una partecipazione significativa di famiglie, bambini e gruppi in maschera. L’iniziativa ha visto la collaborazione tra la parrocchia, le Amministrazioni comunali di Venegono Superiore e Venegono Inferiore, la Pro loco e numerose associazioni del territorio. Presente anche il sindaco, Walter Fabiano Lorenzin.

Da parte di tutti, un lavoro condiviso che ha permesso di organizzare una manifestazione capace di coinvolgere l’intera comunità.

La sfilata e i momenti di festa hanno trasformato le vie del centro in un luogo di incontro e socialità, confermando il Carnevale come appuntamento atteso e occasione di coesione. Un evento che, ancora una volta, ha rappresentato un momento per ritrovarsi, collaborare e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

