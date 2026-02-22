Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Svolta ecologica e solidale per la gestione dei rifiuti tessili in città. A partire da questo mese, i cittadini potranno usufruire di un innovativo servizio di raccolta porta a porta dedicato esclusivamente agli indumenti usati, purché ancora in buone condizioni. L’iniziativa, gestita dalla cooperativa Vesti Solidale, mira a facilitare il corretto smaltimento e il recupero di capi d’abbigliamento direttamente presso le utenze domestiche.

Per garantire una copertura efficiente di tutto il territorio comunale, il servizio è stato suddiviso in base alle zone di residenza: nella zona nord il ritiro è previsto ogni primo mercoledì del mese, mentre nella zona sud la raccolta avverrà ogni secondo mercoledì del mese. Il servizio resterà sospeso durante il mese di agosto.

Per un corretto conferimento, i cittadini sono tenuti a seguire alcune semplici regole pratiche: gli abiti devono essere inseriti in sacchi bianchi trasparenti, ben chiusi e non eccessivamente pesanti. I sacchi dovranno essere esposti entro le 8 del mattino del giorno indicato. Oltre agli abiti, sono ammessi prodotti tessili, accessori e beni durevoli per la persona, mentre non verranno ritirati giocattoli, peluche o oggetti per la persona di natura non tessile.

Chi non potesse usufruire del passaggio domiciliare nelle date previste potrà continuare a utilizzare i cassonetti dedicati situati al centro di raccolta di via Asiago. Per segnalare eventuali disservizi o richiedere chiarimenti, il comune ha messo a disposizione il numero telefonico 0239841095.

(foto d’archivio)

