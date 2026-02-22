Volley

CARONNO PERTUSELLA – Ritorno al successo della Rossella Ets Caronno (foto) sabato sera conro l’Albisola: in casa i caronnesi si sono imposti con un netto 3-0 (25-21/25-20/25-12). “Torniamo a sorridere tra le mura amiche! Dopo due stop consecutivi, serviva una risposta di carattere e i ragazzi non hanno tradito: un 3-0 tondo contro Albisola che profuma di rinascita – rimarcano i dirigenti caronnesi – Non è stata solo una vittoria, ma una prova di forza collettiva. Quando ogni singolo elemento gira al massimo, il risultato è una prestazione corale impeccabile. Tre punti che fanno bene alla classifica, ma soprattutto al morale. Adesso testa bassa e pedalare: la prossima sfida ci vedrà impegnati nella difficile trasferta di La Spezia, e ci arriveremo con la giusta carica”.

Si è giocato per la 16′ giornata della serie B di volley maschile. In casa la Pallavolo Saronno ha vinto 3-0 contro il Sant’Anna mentre il Res Volley Mozzate in casa ha battuto 3-0 il Npsg; passo falso interno del Miretti Limbiate, 0-3 contro lo Yaka Malnate.

Classifica

Volley Garlasco e Novi 35 punti, Yaka Malnate e Ciriè 34, Rossella Caronno 33, Res Volley 31, Pallavolo Saronno 25, Albisola 24, Diavoli rosa 23, Sant’Anna 17, Npsg 14, Parella Torino 11, Mondovì 9, Miretti Limbiate 8.

