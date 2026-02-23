Saronnese

ORIGGIO – Sciopero oggi, lunedì 23 febbraio, per i lavoratori Brt anche nella filiale di Origgio, dopo l’aggressione subita nei giorni scorsi da un dirigente sindacale a Legnano.

La mobilitazione è stata proclamata dalla Filt Cgil Milano e Lombardia insieme alla Cgil Ticino Olona in seguito all’episodio avvenuto sabato 21 febbraio nella sede della Camera del lavoro di Legnano. Secondo quanto riferito dal sindacato, il segretario generale della Filt Cgil Ticino Olona, Marco Cillo, è stato aggredito fisicamente da un dirigente di una società operante in appalto per Brt al termine di un tavolo negoziale svolto in videoconferenza.

Il sindacalista ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di otto giorni.

La Cgil definisce l’accaduto “un fatto di estrema gravità” e “un atto intimidatorio inaccettabile nei confronti di un dirigente sindacale nell’esercizio delle proprie funzioni”, sottolineando che l’aggressione è avvenuta all’interno della Camera del lavoro, luogo di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per questo motivo è stato indetto lo sciopero per l’intera prestazione lavorativa che coinvolge tutti i driver Brt operanti in Lombardia e il personale dipendente dell’azienda e delle ditte appaltatrici nelle sedi di Sedriano, Albairate e Origgio.

Nella mattinata di oggi è previsto anche un presidio davanti alla sede Brt di Sedriano, in via Marie Curie, dalle 8 alle 13. La Cgil ribadisce che “nessuna intimidazione e nessuna violenza potranno mettere in discussione il diritto alla rappresentanza sindacale”.

