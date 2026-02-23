Città

SARONNO – Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospita Maurizio Porro, storico giornalista e critico del Corriere della Sera, per un incontro dedicato al dialogo tra teatro e cinema sabato 28 febbraio alle 16.

Con una carriera che attraversa oltre cinquant’anni di scena, Maurizio Porro guiderà il pubblico in un racconto autorevole e appassionato, fatto di aneddoti, incontri, retroscena e riflessioni maturate accanto ai grandi protagonisti dello spettacolo. Un’occasione rara per ascoltare la voce di chi ha vissuto in prima persona stagioni decisive del nostro immaginario culturale e può raccontare come teatro e cinema abbiano interpretato – e continuino a interpretare – le trasformazioni del nostro tempo.

L’incontro rappresenta il momento centrale di un percorso condiviso tra il Teatro Giuditta Pasta e il Cinema Prealpi, che affianca alla visione dei film quella degli spettacoli dal vivo, costruendo un dialogo tra linguaggi e sensibilità differenti. Il progetto prende avvio da Amadeus e prosegue fino ad aprile con La signora delle camelie e Improvvisamente l’estate scorsa, invitando il pubblico ad attraversare le stesse storie da prospettive diverse, tra palcoscenico e grande schermo.

La presenza di Maurizio Porro sul palco del Teatro Giuditta Pasta rappresenta un’occasione culturale straordinaria per la città di Saronno. Non si tratta semplicemente di un incontro con un critico: è la possibilità di osservare il teatro e il cinema attraverso lo sguardo di chi li ha vissuti dall’interno, testimone di decenni di trasformazioni artistiche e di scelte creative.

L’evento incarna la trasversalità dei linguaggi: Maurizio Porro guiderà il pubblico tra due mondi che, pur usando strumenti e codici differenti, condividono la medesima funzione di narrazione e interpretazione.

Il teatro, con il suo spazio immediato, la recitazione dal vivo e la presenza corporea degli attori, costruisce significati attraverso gesti, pause, intonazioni e interazioni con il pubblico. Il cinema, invece, sfrutta la regia, il montaggio, la fotografia e la musica per costruire significati stratificati, spesso più sottili, dilatando il tempo e lo spazio narrativo.

Attraverso esempi concreti e aneddoti, Maurizio Porro evidenzierà come le scelte registiche siano guidate da esigenze narrative specifiche: un dettaglio che sul palco può cambiare la percezione emotiva di un’azione in tempo reale, una inquadratura cinematografica può invece condensare in pochi secondi un’intera emozione o un’interazione complessa tra personaggi.

La sua esperienza permette di mettere a fuoco i significanti e i significati, mostrando come un medesimo testo o storia possa trasformarsi a seconda del linguaggio scelto.

Per Saronno, ospitare un protagonista come Porro significa creare un ponte culturale tra discipline artistiche, valorizzando il teatro e il cinema in sala come momenti di riflessione condivisa.

Il pubblico potrà così cogliere sfumature e differenze di interpretazione, comprendere le scelte creative dei registi e osservare come lo stesso materiale narrativo possa essere reinterpretato da occhi diversi.

In sintesi, l’incontro con Maurizio Porro non è solo un evento, ma un’occasione unica di formazione culturale e di esperienza estetica, capace di restituire la complessità e la ricchezza del teatro e del cinema italiani attraverso la voce di chi “li conosceva bene”.

Un’iniziativa che mette in relazione epoche, estetiche e forme narrative differenti e che trova in questo appuntamento il suo primo, significativo momento di approfondimento culturale.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://biglietteria.teatrogiudittapasta.it/selection/event/date?productId=

Il libro: Io li conoscevo bene

“Io li conoscevo bene” è il volume pubblicato nel 2023 in cui Maurizio Porro intreccia memoir e saggio critico, ripercorrendo incontri, amicizie professionali e stagioni fondamentali del teatro e del cinema italiano e internazionale.

Il libro raccoglie ritratti vividi e riflessioni personali su protagonisti che hanno segnato la cultura del Novecento, da Federico Fellini a Giorgio Strehler, restituendo non solo il profilo pubblico degli artisti ma anche il clima umano e creativo in cui le loro opere sono nate. Il titolo richiama con affetto e consapevolezza una stagione irripetibile dello spettacolo, osservata da chi l’ha raccontata giorno dopo giorno.