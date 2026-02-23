Comasco

MOZZATE – Anche le realtà del territorio hanno dato il proprio contributo in occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, conclusi ieri sera. Tra queste anche Sos Mozzate, che ha preso parte ai servizi di assistenza durante le competizioni. Un equipaggio di volontari dell’associazione ha prestato supporto sanitario in occasione di una partita di hockey su ghiaccio inserita nel programma olimpico. Un impegno che si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza e assistenza predisposto per l’evento internazionale. Come Soa Mozzate, anche numerosi gruppi e associazioni locali hanno collaborato ai servizi di volontariato e assistenza, contribuendo al buon svolgimento delle gare e alla gestione del pubblico.

Un’esperienza significativa per i volontari coinvolti, chiamati a operare in un contesto di grande rilievo sportivo e organizzativo, portando anche fuori dal territorio lo spirito di servizio che contraddistingue le realtà associative locali.

(foto: personale del Sos Mozzate a Milano per le Olimpiadi)

