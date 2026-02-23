Città

SARONNO – “Come ne esce Saronno? Certamente peggiore di prima, perché ogni volta che una questione di disagio sociale, anche grave, arriva ad essere gestita con la forza – ancorché pubblica – e la criminalizzazione, non si fa molta strada”.

Inizia così la nota di Attac Saronno sul caso Colombara: “Apriamo una riflessione in città su cosa sia la sicurezza, intendendola però a 360 gradi, rispetto alle prospettive di vita serena di tutte e tutti i suoi abitanti, autoctoni e non? Se lo si vorrà fare, noi ci saremo. Per almeno sei buoni motivi, che l’arresto della persona richiedente asilo accampata in Colombara insegna:

Sulla presenza di persone rifugiate nei nostri territori:

1. Che il sistema di accoglienza italiano (fino al 2015 fiore all’occhiello in Europa) per i richiedenti asilo, persone spesso segnate da importanti traumi, è stato definanziato e depotenziato in modo importante negli ultimi dieci anni, indipendentemente da chi governasse a livello nazionale. Ciò significa meno servizi orientati all’integrazione e persone più abbandonate a loro stesse. Ma i soldi per le armi e le guerre che creano le migrazioni forzate si trovano sempre. E sempre di più…

2. Che il Comune di Saronno dovrebbe lasciar perdere i Centri di Accoglienza Straordinaria e rientrare nel SAI, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati su base comunale, che lavora quotidianamente e silenziosamente sull’integrazione delle persone nel territorio.

Sul rapporto delle persone che stanno ai margini con le cittadine e i cittadini “integrati”:

3. Che – dando per buona l’unica versione dei fatti raccolta dai media, quella della residente in Colombara – una storia iniziata bene, con pratiche di aiuto verso chi sta ai margini dato da parte di alcune persone, sia stata trasformata in una vicenda “criminale” dopo una serie di interventi esterni, dovuti al mancato presidio sociale (sociale, non militare) del territorio: quello che gli interventi previsti sulla stazione Saronno Sud avrebbe dovuto prevedere, ma che evidentemente sono stati accantonati.

4. Che è proprio in questo vuoto di presidio sociale che le paure non solo si creano, ma vengono amplificate a dismisura da altri cittadini, intenzionati a “mestare nel torbido” di situazioni come queste per accrescere la percezione di insicurezza nel territorio.

Sul ruolo dei media politicizzati e dei politici in cerca di copertura mediatica:

5. Che al di là di alcuni soggetti locali già noti alle cronache giudiziarie, quello che ha accelerato vertiginosamente la gestione “militare” al posto di quella “sociale” del caso è stata l’ingerenza nella situazione da parte di trasmissioni che fanno della propaganda securitaria la loro missione – nulla a che vedere con il giornalismo, per intenderci – per instillare nelle persone l’equazione dell’insicurezza dovuta alla presenza dell’”immigrato violento”.

Sul ruolo della magistratura e delle forze dell’ordine:

6. Che a chiunque si sia approcciato a questa vicenda è parso inquietante il tempismo, per cui “televisione chiama, repressione risponde”: una pericolosa dinamica, se così fosse, che oggi si propone contro gli ultimi tra gli ultimi – i rifugiati – ma crea preoccupanti precedenti per il futuro nei confronti di chiunque.

