Calcio

ROVELLO PORRO – Va come un treno la formazione Primavera 2 del Como 1907, che sul proprio campo del centro sportivo di Rovello Porro ieri pomeriggio ha battuto il fanalino di coda Padova 3-1, nella ventesima giornata del torneo. Un successo che consente ai comaschi di rimanere solitari in vetta della classifica, con quattro punti di distacco dal Lecco.

Prossimo appuntamento per i lariani quello di sabato prossimo in trasferta, alle 14.30, contro il Renate.

Classifica

Como 44 punti, Lecco 40, Modena 39, Pro Vercelli 32, Entella e Reggiana 27, Cittadella e Vicenza 26, Sampdoria 25, Sudtirol, Renate e Albinoleffe 24, Brescia 23, Udinese e Venezia 21, Padova 15.

(foto archivio: una fase di gioco del Como Primavera in un precedente match)

23022026