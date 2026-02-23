Saronnese

CISLAGO – Prosegue l’attività di Cislago Cuore, l’associazione impegnata nella promozione della cultura del primo soccorso e nell’organizzazione di corsi sull’uso del defibrillatore. Anche l’ultima settimana è stata particolarmente intensa, con nuovi incontri e collaborazioni sul territorio.

Tra le realtà coinvolte figurano l’Avis Albizzate e l’associazione Lampi Blu Busto Arsizio, oltre ad alcune aziende che hanno scelto di dotarsi di un apparecchio salvavita, come Gs Italia Marnate e Gds Communication Como. Un segnale concreto di attenzione verso la sicurezza e la prevenzione, che passa non solo attraverso l’installazione dei dispositivi ma anche tramite la formazione di cittadini e lavoratori all’uso corretto del defibrillatore.

L’associazione ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno accordato fiducia al progetto e gli istruttori che, con il loro impegno, contribuiscono a diffondere competenze fondamentali in caso di emergenza.

