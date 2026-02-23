Primo piano

SARONNO – Erba alta, rifiuti e scarti di materiali edili abbandonati: i residenti parlano ormai di una “discarica a cielo aperto” nell’area feste del quartiere Matteotti, nella zona dietro via Sampietro, utilizzata in passato anche per l’attendamento di spettacoli itineranti.

La situazione, secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, va avanti da mesi. Tra la vegetazione cresciuta senza controllo si accumulano detriti, resti di lavorazioni, parti in cemento e rifiuti di vario tipo. In diversi punti l’erba ha ormai coperto tutto, rendendo l’area ancora più difficile da ripulire e accentuando la sensazione di abbandono.

Le segnalazioni al Comune sono partite già da giugno 2025 e sono state ripetute più volte tramite il portale dedicato e via mail. Nonostante lo stato delle pratiche risulti “in carico”, i residenti lamentano l’assenza di interventi concreti di pulizia e sfalcio.

“La situazione è drammatica, dal vivo è anche peggio”, racconta uno dei residenti. E aggiunge: “Nonostante le mille segnalazioni e le mail inviate, non viene a pulire né a tagliare l’erba”.

Il disagio riguarda diverse famiglie: almeno quattro nuclei hanno effettuato segnalazioni dirette, mentre un condominio di circa trenta appartamenti che si affaccia sull’area condivide le stesse preoccupazioni.

Con l’avvicinarsi della stagione calda cresce anche l’allarme per le conseguenze igienico-sanitarie. “L’anno scorso abbiamo vissuto malissimo tra insetti e cattivi odori” spiegano i residenti.

La richiesta è un intervento urgente di pulizia generale e manutenzione del verde per eliminare rifiuti e vegetazione infestante e restituire decoro e sicurezza a un’area frequentata quotidianamente dal quartiere.

