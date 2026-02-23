Città

SARONNO – “Il Carnevale di Saronno, che è andato benissimo, ha testimoniato ancora una volta due cose: la prima è che si sta dando una grande continuità agli eventi in città, la seconda che le persone hanno molta voglia di stare insieme e – se possibile – di dare un contributo”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno in merito al weekend di Carnevale in città: “Che l’aria sia cambiata, rispetto al passato, è ormai un dato assodato, e la nuova direzione data agli eventi – molto apprezzati non solo dai saronnesi, dal Natale, alla Giöbia, a tante altre iniziative in programma – sta iniziando a riportare Saronno a essere un’opportunità per il “passeggio” del sabato e della domenica anche dai limitrofi, con ricadute positive sul commercio, sulla sicurezza, sulla vivibilità.

Un obiettivo sicuramente ambizioso, che era tra i quattro impegni della nostra proposta elettorale e che la nostra Assessora Maria Cornelia Proserpio sta portando avanti con determinazione ed efficacia, supportata non solo dall’Ufficio Cultura ma anche dalle meritorie iniziative di sempre più associazioni, come quelle che hanno co-organizzato il bellissimo Carnevale saronnese.

In questo senso, ci fa molto piacere che arrivino molte proposte all’Amministrazione per organizzare nuovi eventi. Non sarà possibile realizzarli tutti, ma la volontà è quella di valorizzare quello che i cittadini vogliono proporre, anche supportandoli a orientarsi nel non facile quadro normativo che riguarda oggi il settore”.

