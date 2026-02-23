SARONNO – Un presidio silenzioso davanti all’ingresso dell’ospedale per esprimere una presa di posizione su alcune scelte politiche e sul ruolo delle organizzazioni umanitarie. È il flash mob promosso dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, in programma giovedì 26 febbraio alle 14 all’ospedale di Saronno.

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea davanti a strutture sanitarie in diverse città. A Saronno i partecipanti si ritroveranno davanti all’ingresso del presidio cittadino per un momento di presenza silenziosa e simbolica.

Gli organizzatori spiegano che il presidio nasce “per dire no al bando di Israele contro le Ong, no ai ddl antisemitismo e al decreto sicurezza, no alla criminalizzazione del personale sanitario”. Il messaggio è riassunto nello slogan dell’iniziativa: “No liste, no bersagli”.

Il flash mob è aperto alla cittadinanza e vuole richiamare l’attenzione sulla tutela del personale sanitario e sull’attività delle organizzazioni umanitarie nei contesti di emergenza e di conflitto, ribadendo il principio della neutralità delle cure e della protezione per chi opera in ambito medico.

