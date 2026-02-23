news

Nel settore automotive, la differenza tra un punto vendita e una realtà strutturata non è solo una questione di dimensioni. È una questione di metodo. Guidi Car ha costruito nel tempo un’organizzazione che punta a rendere la mobilità un servizio continuativo, capace di adattarsi alle esigenze delle persone senza perdere chiarezza e affidabilità.

Oggi, il Gruppo opera tra Toscana e Liguria attraverso una rete di sedi che condividono processi, standard operativi e un’impostazione consulenziale comune. L’obiettivo non è moltiplicare l’offerta, ma governarla, affinché ogni cliente possa orientarsi con facilità all’interno di un sistema complesso.

Lo sviluppo di Guidi Car può essere sintetizzato attraverso alcune tappe chiave, che hanno progressivamente definito la struttura attuale:

Anni Cinquanta : avvio dell’attività a Lucca, in un mercato ancora in fase di ricostruzione.

: avvio dell’attività a Lucca, in un mercato ancora in fase di ricostruzione. 1969 : ottenimento del mandato ufficiale Mercedes-Benz.

: ottenimento del mandato ufficiale Mercedes-Benz. 1979 : nascita del marchio Guidi Car.

: nascita del marchio Guidi Car. Anni Novanta : estensione dell’operatività nelle province di Massa-Carrara e La Spezia.

: estensione dell’operatività nelle province di Massa-Carrara e La Spezia. Anni Duemila : apertura a Montecatini Terme e avvio della collaborazione con Volkswagen.

: apertura a Montecatini Terme e avvio della collaborazione con Volkswagen. 2015 : ingresso del marchio Volvo con la sede di Guamo.

: ingresso del marchio Volvo con la sede di Guamo. 2020 : apertura del Centro Mercedes-Benz Certified a Viareggio e del polo Volkswagen a Chiesina Uzzanese.

: apertura del Centro Mercedes-Benz Certified a Viareggio e del polo Volkswagen a Chiesina Uzzanese. 2023: fusione tra Guidi Car e Volauto in un’unica azienda.

Queste tappe non raccontano solo una crescita numerica, ma un progressivo rafforzamento organizzativo. Oggi le sedi di Lucca, Viareggio, Guamo, Massa Carrara, La Spezia e Chiesina Uzzanese funzionano come nodi di un unico sistema, in cui vendita, assistenza e consulenza sono integrate.

Il cuore dell’esperienza Guidi Car è rappresentato dai servizi. Alla vendita di vetture nuove si affianca un’ampia proposta di usato certificato, insieme a soluzioni di noleggio, acquisto dell’usato e post-vendita. Le officine autorizzate e i magazzini ricambi permettono una gestione diretta delle esigenze tecniche, garantendo continuità e riducendo i tempi di intervento.

Anche l’offerta di veicoli riflette questa impostazione. Accanto ai brand rappresentati, trovano spazio modelli concreti e immediatamente disponibili: Mercedes GLC Coupé, GLA e Classe A, Volvo XC40 e XC60, Volkswagen Golf, Polo, Taigo e Nuova T-Roc. La scelta viene sempre accompagnata da un’analisi dell’utilizzo reale del veicolo, dei servizi collegati e delle prospettive nel tempo.

La tecnologia supporta l’operatività quotidiana. I processi digitalizzati migliorano la gestione interna e semplificano l’interazione con il cliente, senza sostituire il rapporto diretto. I riconoscimenti ottenuti negli anni in ambito digitale – come in occasione degli Internet Sales Awards – sono il risultato di un approccio pragmatico, orientato all’efficienza.

Accanto all’attività core, Guidi Car porta avanti iniziative ambientali e sociali coerenti con la propria presenza territoriale. L’utilizzo di impianti fotovoltaici e la raccolta differenziata nelle sedi si affiancano a progetti di riforestazione urbana realizzati in collaborazione con Talea, sviluppati nelle città in cui il Gruppo è presente. Prosegue poi il sostegno al progetto di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Guidi Car si presenta così come un’organizzazione che ha scelto la competenza e la struttura come strumenti principali. Un sistema pensato per funzionare nel tempo, più che per inseguire il mercato.