SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 22 febbraio, in primo piano la cronaca con un inseguimento finito con un carabiniere ferito e tre arresti, ma anche il carnevale che ha animato la città tra colori, sorrisi e storie speciali. Spazio infine ai danni allo stadio dopo un festino notturno.

Un inseguimento si è concluso a Rovello con tre persone arrestate e un carabiniere rimasto ferito. Nell’auto sono stati trovati gioielli, orologi e contanti, mentre proseguono le ricerche di un complice riuscito a fuggire.

Il carnevale di Saronno rivive nelle immagini di Edio Bison, che con poco più di venti scatti racconta sorrisi, maschere e l’energia di una festa che ha coinvolto grandi e piccoli.

Dallo Sri Lanka allo “scacco al cuore”, sono tanti i protagonisti che hanno conquistato il pubblico del carnevale con costumi originali e messaggi carichi di significato.

Allo stadio cittadino un festino notturno ha lasciato segni evidenti, con la tribuna danneggiata e la necessità di pulizie straordinarie in vista del derby tra Fbc Saronno e Legnano.

Tra i palloncini del carnevale anche una dedica speciale per il piccolo Domenico, arrivata da Cirimido, in un momento che ha unito festa e commozione.