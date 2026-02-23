I più letti di ieri: inseguimento con carabiniere ferito, carnevale in festa e festino allo stadio
23 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 22 febbraio, in primo piano la cronaca con un inseguimento finito con un carabiniere ferito e tre arresti, ma anche il carnevale che ha animato la città tra colori, sorrisi e storie speciali. Spazio infine ai danni allo stadio dopo un festino notturno.
Un inseguimento si è concluso a Rovello con tre persone arrestate e un carabiniere rimasto ferito. Nell’auto sono stati trovati gioielli, orologi e contanti, mentre proseguono le ricerche di un complice riuscito a fuggire.
Inseguimento finisce con carabiniere ferito e tre fuggitivi arrestati a Rovello in un auto con gioielli, orologi e contanti. Caccia al complice
Il carnevale di Saronno rivive nelle immagini di Edio Bison, che con poco più di venti scatti racconta sorrisi, maschere e l’energia di una festa che ha coinvolto grandi e piccoli.
Carnevale Saronno, con poco più di 20 scatti Edio Bison racconta i sorrisi e il colore della festa
Dallo Sri Lanka allo “scacco al cuore”, sono tanti i protagonisti che hanno conquistato il pubblico del carnevale con costumi originali e messaggi carichi di significato.
Dallo Sri Lanka allo Scacco al Cuore: ecco chi ha conquistato il carnevale di Saronno
Allo stadio cittadino un festino notturno ha lasciato segni evidenti, con la tribuna danneggiata e la necessità di pulizie straordinarie in vista del derby tra Fbc Saronno e Legnano.
Saronno, festino notturno allo stadio, tribuna devastata: pulizie straordinarie prima del derby Fbc – Legnano
Tra i palloncini del carnevale anche una dedica speciale per il piccolo Domenico, arrivata da Cirimido, in un momento che ha unito festa e commozione.
