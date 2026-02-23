Solaro

SOLARO – Quattro serate di spettacolo per riportare la comunità in platea e fare del teatro un punto di riferimento culturale stabile per il territorio. È questo l’obiettivo del “Solaro Teatro festival”, la nuova rassegna ideata dal regista e attore Federico Reforgiato, che ne cura anche la direzione artistica.

La manifestazione, che prende il via sabato 28 febbraio presso il salone teatro San Domenico Savio, a Villaggio Brollo, è divenuta realtà grazie alla collaborazione tra il Comune di Solaro, nella persona dell’assessore alla Cultura Francesca Tramarin, e don Sergio Tomasello della parrocchia Madonna del Carmine.

Il programma prevede quattro appuntamenti serali, alle 21):

28 febbraio – Il Prigioniero (Oneiros Teatro)

21 marzo – La Lezione (Il Laboratorio delle Idee)

11 aprile – Gemello per caso (Artisti Vagabondi)

9 maggio – Google Off (Le Allegre Comari)

La rassegna si concluderà domenica 24 maggio alle 16 con lo spettacolo fuori concorso per famiglie “C’è una Bestia che…” della compagnia Sottobosco Junior, seguito dalla premiazione.

Questa prima edizione vuole essere l’inizio di un percorso destinato a diventare appuntamento fisso e nuovo riferimento culturale per Solaro, con l’intento di riavvicinare il pubblico alla magia del palcoscenico teatrale. Ingresso libero fino a esaurimento posti, per info contattare il 3282833752.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09