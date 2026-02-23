Eventi

In occasione del quarto anniversario dell’inizio delle ostilità in Ucraina, la comunità di Lazzate si prepara a un momento di raccoglimento collettivo promosso dal gruppo locale Lazzate in Movimento. L’iniziativa, intitolata “Sentire la guerra, ritrovare l’umano“, si propone come un’occasione di riflessione profonda e condivisa sulle conseguenze devastanti del conflitto e sulla necessità di riscoprire il valore dell’umanità di fronte alla violenza.

L’appuntamento è fissato per la serata di martedì 24 febbraio, con ritrovo alle 20.45 al monumento ai caduti situato in via San Lorenzo. Da questo luogo simbolico prenderà il via una marcia silenziosa che attraverserà le vie cittadine per concludersi all’arengario. Proprio qui i partecipanti potranno assistere a un evento multimediale ad ingresso libero, caratterizzato da un intreccio di immagini, suoni e momenti di silenzio, pensato per offrire una prospettiva cruda e immersiva sulla disumanizzazione causata dalla guerra e sull’abitudine al linguaggio della forza.

Secondo gli organizzatori, l’evento nasce dalla volontà di offrire uno spazio di pensiero sia personale che comunitario per non restare indifferenti davanti al perdurare dell’attacco russo in territorio ucraino. Il cammino rappresenta dunque un invito a fermarsi e riflettere su come la violenza sia diventata tristemente normale nel discorso pubblico quotidiano, cercando al contempo di riallacciare i fili della solidarietà e dell’empatia.

