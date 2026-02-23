Politica

SARONNO – “Leggo abbastanza esterrefatto l’articolo comparso a nome di Forza Italia riguardo il commento da me lasciato a nome del Pd riguardo i fatti della Colombara”.

Inizia così la nota firmata dal segretario del Pd Saronno Giorgio Marturano in merito alla presa di posizione di ieri, domenica 22 febbraio, degli azzurri.

“In effetti ho commesso un errore, quello di scrivere non in risposta ai vari commenti anonimi, ma di aver commentato, non accorgendomi, direttamente all’articolo e quindi essere stato interpretato come commento diretto. Non era e non è stato alcun commento irriguardoso e di insulto ad alcun consigliere od altro”.

E chiosa: “Ribadisco che il mio commento era diretto alle persone che senza entrare nel merito o esprimendo ragionamenti compiuti, e di nuovo nascondendosi nell’anonimato, chiedevano a gran voce le dimissioni della sindaca eletta dai cittadini saronnesi per un mandato di cinque anni.

Tale voleva essere il mio commento, di cui naturalmente mi prendo ogni responsabilità, e di cui nessuno tra gli elettori del Pd debba vergognarsi”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09