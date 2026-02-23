Altre news

SARONNO – Lunedì 23 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con la possibilità di qualche addensamento nel corso del pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore e il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che protegge l’area.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 3°C e una massima di 17°C, con un’escursione termica marcata tra le ore notturne e il pomeriggio. I venti soffieranno deboli: al mattino dai quadranti settentrionali, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sudovest, mantenendosi sempre di debole intensità. Non sono presenti allerte meteo sul territorio cittadino.

La stabilità atmosferica interesserà gran parte della Lombardia. Sulle basse pianure occidentali e orientali il tempo sarà perlopiù soleggiato, con possibili banchi di nebbia o nubi basse al mattino. Sulle pedemontane e alte pianure condizioni simili a quelle di Saronno, con cielo poco nuvoloso e qualche nube sparsa nelle prime ore del giorno. Sulle aree alpine e prealpine prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con solo una lieve variabilità nelle ore centrali.

TRADATESE E GROANE – Anche nelle zone del Tradatese e delle Groane la giornata sarà stabile e in prevalenza soleggiata, con temperature in linea con quelle registrate a Saronno e assenza di precipitazioni.

