SARONNO – Sarà dedicata a Oriana Fallaci la serata in programma il 27 febbraio alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta, dove il Circolo della Bussola propone l’incontro dal titolo “Oriana Fallaci: coraggio, passione, libertà”. Protagonista dell’appuntamento sarà Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera, chiamato a ripercorrere la figura della giornalista toscana tra luci e ombre.

L’iniziativa porterà per la prima volta a Saronno uno dei più autorevoli giornalisti italiani contemporanei, che offrirà una testimonianza diretta su una protagonista indiscussa del giornalismo del Novecento. Oriana Fallaci, nota per le sue interviste ai grandi leader internazionali e per le sue prese di posizione spesso controverse, viene ricordata come una voce libera e appassionata, capace di suscitare consenso e critiche.

Ferruccio De Bortoli, che fu suo direttore al Corriere della Sera, proporrà un ritratto personale e professionale, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire il percorso umano e giornalistico di una figura che ha segnato la storia dell’informazione italiana.

L’evento è organizzato dal Circolo della Bussola in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e con il patrocinio del Comune di Saronno. Un ringraziamento va a Bcc Cantù e a Francesco Scioli per il supporto all’iniziativa.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Considerato l’elevato numero di richieste già pervenute, è consigliata la prenotazione contattando il botteghino del Teatro Giuditta Pasta al numero 0296702127, scrivendo all’indirizzo [email protected] oppure consultando il sito www.teatrogiudittapasta.it.

