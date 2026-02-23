Cronaca

SARONNO – Negli ultimi mesi il centro cittadino è tornato più volte al centro del dibattito per episodi di criminalità e vandalismi. Danneggiamenti, liti e interventi delle forze dell’ordine hanno alimentato le preoccupazioni di molti residenti, che sui social e negli incontri pubblici hanno lamentato un senso di scarsa sicurezza, soprattutto nelle ore serali. Accanto a queste segnalazioni, però, emergono anche racconti che mostrano un’altra faccia della città. È il caso della testimonianza condivisa sui social nel fine settimana da parte di una cittadina, che ha voluto raccontare un episodio avvenuto alcune settimane fa in corso Italia.

“Un giovedì di qualche settimana fa ho avuto una spiacevole discussione in centro di sera e mi sono seduta su una panchina a piangere aspettando mio marito. In quel frangente un uomo si è fermato e mi ha chiesto come stavo, avendo visto l’accaduto, ed è stato con me fino a quando non è arrivato mio marito. E anche un extracomunitario si è fermato e mi ha detto se stavo bene. Questa storia voglio raccontarla per dire che c’è delinquenza a Saronno (come ho sempre detto anche io) ma quella sera da sola su una panchina in corso Italia non ho trovato delinquenza. Ho trovato aiuto e incoraggiamento. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio e ammettere quando si esagera”.

Un racconto che non nega i problemi, ma invita a una riflessione più ampia: accanto alle criticità esistono anche gesti di attenzione e solidarietà quotidiana, spesso silenziosi, che contribuiscono a definire il volto di una comunità.

