SARONNO – Spazi politici riattivati su Saronno Sette, ma senza i consiglieri indipendenti. È la denuncia del consigliere comunale Luca Amadio, che parla apertamente di esclusione dopo aver chiesto di poter pubblicare un proprio contributo sul periodico comunale.

La presa di posizione arriva a pochi giorni dal dibattito in consiglio comunale dell’11 febbraio, durante il quale l’Amministrazione aveva annunciato il ripristino delle pagine dedicate ai gruppi consiliari dopo mesi di sospensione.

Secondo quanto riferito dallo stesso Amadio sui social, alla sua richiesta formale è arrivata una risposta chiara: “Su indicazione dell’amministrazione comunale gli spazi su Saronno Sette saranno riservati ai gruppi consiliari e non ai consiglieri indipendenti”.

Il consigliere contesta la scelta, ritenendola in contrasto con i principi di pluralismo richiamati durante la seduta. Nel suo intervento richiama le parole dell’assessora alla cultura e percorsi educativi Maria Cornelia Proserpio, che aveva definito il pluralismo “un valore fondante della democrazia locale” e parlato della necessità di garantire equità e rappresentanza a tutte le sensibilità presenti in consiglio.

Da qui le domande politiche sollevate da Amadio: “Un consigliere indipendente non è una sensibilità presente in Consiglio comunale? Non ha diritto di parola? Non rappresenta una parte della comunità?”.

Il consigliere torna inoltre sul tema della censura, già evocato nel dibattito in aula, sostenendo che la decisione di escludere i consiglieri non appartenenti a gruppi consiliari sia difficilmente conciliabile con l’obiettivo di un’informazione istituzionale equa e trasparente.

In chiusura, Amadio richiama anche uno degli impegni programmatici della maggioranza, sottolineando la distanza tra le dichiarazioni e la scelta adottata: “Per fortuna questa amministrazione si era presentata ai cittadini in campagna elettorale con un Programma in cui la prima frase recitava ‘Con l’ascolto si fa comunità'”.

