LAZZATE – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio dell’altro giorno in centro a Lazzate per un incidente stradale. L’episodio si è verificato alle 19, quando si sono scontrate un’automobili ed un ciclomotore. Ad avere la peggio il giovane, di 15 anni, che era in sella a quest’ultimo mezzo: è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso, ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni ma non è apparso in condizioni preoccupanti. Il fatto è accaduto in via Vittorio Veneto.

Sul luogo del sinistro anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno, per compiere i rilievi dell’incidente e tutti gli accertamenti del caso.

(foto: un particolare di una immagine dai social, con la scena dell’incidente stradali)

