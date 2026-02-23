Città

SARONNO – Sicurezza al centro della diretta andata in onda questa mattina su Radiorizzonti, l’emittente locale saronnese, alla quale – intervistati da Agostino Masini e Gianni Branca – hanno partecipato la sindaca Ilaria Pagani e il comandante della polizia locale Claudio Borsani. Diversi i temi affrontati, a partire dal caso dello straniero violento che si era insediato nella zona di Cascina Colombara, ed arrestato nei giorni scorsi. La sindaca ha ricostruito i passaggi della vicenda spiegando di essere intervenuta personalmente quando nel quartiere è stato evidenziato il problema, attivando tutti i passaggi nelle sue competenze sotto il profilo della sicurezza. “Sono state fatte segnalazioni alle forze dell’ordine e alla magistratura – ha spiegato – e il Comune ha fatto tutto il possibile per intervenire nel modo più tempestivo”.

La vicenda è stata anche oggetto di un servizio della trasmissione televisiva “Fuori dal coro” su Rete 4. Pagani ha detto di comprendere il senso di insicurezza avvertito da parte dei cittadini, ma ha respinto l’idea che non sia stato fatto nulla: “Il messaggio che è passato è che non si sia intervenuti, ma non è così”.

Sul fronte sociale, la sindaca ha chiarito che un eventuale intervento può essere attivato solo con il consenso della persona interessata. “Se una persona non vuole essere presa in carico dai servizi sociali, non c’è possibilità di intervenire”. La persona in questione, ha spiegato, era stata indirizzata verso un rifugio come luogo caldo e sicuro, ma sarebbe poi tornata sul posto. Per quanto riguarda l’occupazione del parcheggio pubblico ai margini della Colombara, la polizia locale è intervenuta più volte per la rimozione delle baracche abusive costruite dallo straniero, così come sono stati effettuati interventi con le forze dell’ordine in relazione a episodi di violenza. “Il sindaco non può intervenire in altro modo”, ha ribadito.

Pagani ha ammesso di essere consapevole che il suo ruolo espone alle critiche, che ha detto di accettare, ma ha aggiunto di sentirsi di aver fatto tutto quanto era in suo potere. “Mi spiace che ci sia qualcuno che cerchi di fomentare. Il nostro compito è accompagnare le persone fragili e al tempo stesso tutelare i cittadini”.

Nuovo piano sicurezza

Nel corso della trasmissione la sindaca ha poi annunciato un nuovo progetto sicurezza, elaborato con la polizia locale, che sarà presentato nelle prossime settimane alla commissione comunale sicurezza. Il tema, ha spiegato, va affrontato su più livelli. Sono stati stanziati 60 mila euro per un piano sicurezza finalizzato anche all’implementazione dell’orario di servizio con obiettivi specifici.

Dall’inizio dell’anno è stato modificato l’orario della polizia locale per garantire la presenza di più pattuglie negli orari di punta, in particolare nel retrostazione, in centro e davanti alla stazione ferroviaria. La polizia locale, è stato sottolineato, opera in costante contatto con i carabinieri per il presidio del territorio. Prosegue inoltre il progetto per portare la polfer in stazione.

Parallelamente l’Amministrazione civica continua a lavorare anche sul versante sociale, con iniziative contro bullismo, cyberbullismo e gioco d’azzardo patologico.

Tra i progetti illustrati anche quello del controllo del territorio da parte dei cittadini. È in corso una collaborazione con Ascom, l’Associazione commercianti, per un momento di confronto con i commercianti, finalizzato a promuovere forme di controllo di vicinato tra attività commerciali. L’obiettivo, insieme al presidente di Ascom e al Duc, il distretto urbano del commercio, è creare un presidio collegato direttamente con le forze dell’ordine e la polizia locale.

La sindaca Pagani ha infine ricordato l’importanza anche degli eventi cittadini come strumento di presidio del territorio: nei giorni scorsi l’amministrazione ha incontrato le realtà che organizzano manifestazioni e che copriranno quasi tutti i fine settimana da qui all’estate, per animare il quartiere e di fatto portare dunque più sicurezza.

