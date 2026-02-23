iltra2

TRADATE – Il Carnevale tradatese dello scorso fine settimana si è confermato un appuntamento molto partecipato, capace di richiamare in centro famiglie, bambini e gruppi in maschera per un pomeriggio di festa e condivisione. Colori, musica e coriandoli hanno animato le vie cittadine, trasformando la sfilata in un momento di allegria collettiva che ha coinvolto l’intera comunità. Un evento che, ancora una volta, ha dimostrato la capacità del territorio di fare squadra attorno alle iniziative pubbliche.

Determinante anche il contributo dei volontari della Protezione Civile Tradate, che hanno affiancato la polizia locale nel servizio d’ordine e nel supporto alla cittadinanza lungo il percorso della manifestazione. “Sempre a sostegno della polizia locale e della cittadinanza per un evento cittadino che riempie il cuore di gioia», hanno sottolineato nel loro messaggio.

Un lavoro spesso discreto ma fondamentale per garantire lo svolgimento in sicurezza di un evento che ha riempito la città di sorrisi.

