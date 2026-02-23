Tutto lo sport locale: Fbc Saronno e Ardor buon pari, Caronnese vincente. L’Sc United pensa in grande
23 Febbraio 2026
In serie D pari in extremis per la Varesina
SARONNO – Nel weekend sportivo appena trascorso, i riflettori erano sul Fbc Saronno (calcio, Eccellenza) chiamato alla sempre sentitissima sfida con Legnano, terminata 0-0. Buon successo interno, nello stesso torneo, per la Caronnese mentre l’Ardor Lazzate ha fermato la capolista Arconatese. In Promozione vittoria pesante in attimo playoff per l’Sc United mentre l’Universal Solaro è stata fermata sul pari; nelle categorie inferiori ampio successo per il Dal Pozzo.
Nel volley buon turno in serie B maschile per Saronno e Caronno. Fermo il basket, la Robur Saronno giocherà contro la Social Osa Milano in posticipo il prossimo 5 marzo.
Calcio serie D
Calcio Serie D: Costantino salva la Varesina, pari in extremis con lo Scanzorosciate
Eccellenza
Calcio Eccellenza, derby senza goal al Gianetti: Saronno e Legnano si dividono la posta
Calcio Eccellenza, la doppietta di capitan Corno fa volare la Caronnese
Promozione
Calcio Promozione B: bene Sc United, pari l’Universal Solaro, ko il Ceriano Laghetto
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: Amor Sportiva supera la Pro Juve, poker Dal Pozzo, pari Cistellum, ko la Gerenzanese
Calcio Seconda cat: oggi Dal Pozzo in anticipo serale contro Pro Novate
Terza categoria
Volley serie B
Volley serie B: netti successi per Caronno, Saronno, Mozzate. Ko Limbiate
(foto Andrea Elli: una fase di gioco della partita del Fbc Saronno)
