SARONNO – Nel weekend sportivo appena trascorso, i riflettori erano sul Fbc Saronno (calcio, Eccellenza) chiamato alla sempre sentitissima sfida con Legnano, terminata 0-0. Buon successo interno, nello stesso torneo, per la Caronnese mentre l’Ardor Lazzate ha fermato la capolista Arconatese. In Promozione vittoria pesante in attimo playoff per l’Sc United mentre l’Universal Solaro è stata fermata sul pari; nelle categorie inferiori ampio successo per il Dal Pozzo.

Nel volley buon turno in serie B maschile per Saronno e Caronno. Fermo il basket, la Robur Saronno giocherà contro la Social Osa Milano in posticipo il prossimo 5 marzo.

(foto Andrea Elli: una fase di gioco della partita del Fbc Saronno)

