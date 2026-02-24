Eventi

SOLARO – Promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità per rendere ogni cane un cittadino modello: con questo spirito l’ufficio diritti animali “Solaro Bau“, con il patrocinio del comune di Solaro, ha dato il via a “Dog Civic Education“. Il progetto nasce dalla consapevolezza che un animale educato è prima di tutto un animale felice e si propone di offrire strumenti concreti per una gestione serena del proprio compagno a quattro zampe nei luoghi pubblici.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato da un ciclo di tre serate teoriche che si svolgeranno nella sala blu del palazzo comunale in via Mazzini, tutte programmate dalle 20.30 alle 22.30. Sotto la guida dell’istruttrice cinofila Simona Donghi e dell’educatrice Federica Bellazzi, il percorso inizierà martedì 10 marzo focalizzandosi sui diritti e i doveri del proprietario. In questa prima tappa verranno approfondite le modalità per gestire correttamente l’arrivo di un cucciolo, l’uso degli strumenti di conduzione come la museruola e l’organizzazione dello “zaino perfetto” per le uscite.

L’appuntamento di martedì 17 marzo sarà invece interamente dedicato alla salute e alla prevenzione. Le esperte illustreranno come proteggere il cane dai rischi stagionali, quali il colpo di calore o le insidie della processionaria, e forniranno istruzioni pratiche per riconoscere i sintomi di patologie gravi come la torsione dello stomaco o per misurare correttamente la temperatura corporea. L’ultima sessione teorica del 24 marzo verterà sulla socializzazione e sulla comunicazione, insegnando ai proprietari a interpretare correttamente le posture e il gioco tra cani per evitare malintesi o problemi di convivenza.

L’esperienza formativa troverà il suo compimento sabato 28 marzo con una camminata educativa all’aperto, con ritrovo fissato al parco Vita alle 14.30. Durante questa prova sul campo, i partecipanti potranno testare la gestione del proprio cane in un contesto urbano reale, affrontando il passaggio di veicoli, ciclisti e pedoni con il supporto tecnico di Epi ambulanze veterinarie. La giornata si concluderà con la consegna dei certificati di partecipazione e un momento conviviale con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

Per aderire al progetto è richiesta una donazione minima di 10 euro, con iscrizioni aperte tramite l’email [email protected] o i contatti WhatsApp 3450465155 e 3357512994.

(foto del progetto)

