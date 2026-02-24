Cronaca

GERENZANO – Lutto nel mondo dell’imprenditoria e del commercio della moda in provincia di Como e Varese per la scomparsa di Santino Cattaneo, per anni titolare dello storico negozio “Santino Punto Moda”, situato al confine tra Saronno e Gerenzano lungo la ex Varesina.

Originario di Rovello Porro, Cattaneo abitava a Gerenzano ed era conosciuto in tutto il territorio per la sua attività commerciale, punto di riferimento per diverse generazioni di clienti. Il suo negozio, attivo per molti anni lungo l’asse tra Saronno e Gerenzano, ha rappresentato una realtà consolidata nel panorama locale dell’abbigliamento.

Qualche anno fa Cattaneo aveva concluso la propria attività lavorativa andando in pensione. In quell’occasione il punto vendita era passato alla gestione della catena Sorelle Ramonda, segnando la fine di un’epoca per una realtà commerciale che aveva portato il suo nome.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

24022026