Sport

CARONNO PERTUSELLA – Il panorama sportivo locale si arricchisce di una nuova stella: l’Asd Astrea Gym. La società, dedicata interamente alla ginnastica ritmica, ha iniziato la sua avventura con numeri impressionanti, superando in breve tempo la soglia dei 130 iscritti e attivando corsi per bambine dai 3 anni in su.

Il vero banco di prova è stato la recente partecipazione alla Evolution Cup di Rozzano, dove il sodalizio ha schierato il proprio gruppo pre-agonistico. Le 17 ginnaste impegnate in pedana (di età compresa tra i 6 e i 12 anni) hanno ottenuto risultati che sono andati ben oltre le aspettative per una società esordiente.

Il medagliere della trasferta milanese parla chiaro: primo posto assoluto per la coppia della squadra, secondo posto per la squadra Asterope nella categoria Esordienti, terzo posto conquistato dalla squadra Electra nella seconda categoria e un onorevole quinto posto per la squadra Maia nella prima categoria.

Dietro questi successi si nasconde però una sfida quotidiana legata agli spazi. Attualmente, le atlete dispongono di una pedana regolamentare solo per due ore a settimana nella palestra della scuola “Ignoto Militi”, un limite che lo staff tecnico e la dirigenza sperano di superare presto. L’attesa è tutta per l’apertura della nuova palestra di Bariola, ritenuta l’unica soluzione per garantire alle ginnaste gli allenamenti necessari per competere ad alti livelli.

Nonostante le limitazioni, l’entusiasmo non accenna a diminuire. Il gruppo pre-agonistico è già cresciuto arrivando a 19 atlete, tutte sotto la guida tecnica di allenatrici soddisfatte per la determinazione e la costanza dimostrate finora dalle giovanissime sportive.

Il calendario dell’Astrea Gym è già fitto di impegni: il prossimo mese di marzo vedrà le ginnaste impegnate nelle gare provinciali e regionali del Csi (Centro Sportivo Italiano). L’ambizione dichiarata è quella di ottenere il pass per i campionati nazionali, previsti per il mese di maggio a Lignano Sabbiadoro, dove le atlete sperano di arrivare preparate al meglio, magari allenandosi proprio nella nuova struttura di Bariola.

(foto dalla pagina Facebook dell’Asd Astrea Gym)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09