SARONNO – Calcio “spezzatino”, in arrivo mumerosi appuntamenti anche infrasettimanali, nel campionato di Eccellenza. Andiamo dunque con ordine. Mercoledì c’è Solbiatese-Alessandria partitone della fase nazinale di Coppa Italia, con i varesotti costretti a vincere per superare il turno, si gioca alle 14.30 al Chinetti di Solbiate Arno.

Per il campionato sono già previsti 4 anticipi ma potrebbero aggiungersene altri. Per la 26′ giornata sabato 28 febbraio sono previstee, alle 14.30 Lentatese-Fbc Saronno e Vergiatese-Altabrianza; alle 15 Vigevano-Caronnese ed alle 15.30 Legnano-Ardor Lazzate. Domenica 1 marzo alle 14.30 Mariano-Arconatese, Sedriano-Arcellasco, Solbiatese-Besnatese e Vis Nova-Sestese, alle 15.30 Rhodense-Magenta.

Si va poi a mercoledì 4 marzo con le gare della 27′ giornata. Alle 20.30 Altabrianza-Vigevano, Arcellasco-Vergiatese, Arconatese-Sedriano, Besnatese-Legnano, Caronnese-Vis Nova Giussano,. Fbc Saronno-Mariano, Magenta-Solbiatese e Sestese-Rhodense; alle 21 Ardor Lazzate-Lentatese.

Classifica

Arconatese 54 punti, Solbiatese 45, Caronnese 44, Legnano 41, Fbc Saronno 39, Rhodense 38, Vergiatese 37, Lentatese 36, Magenta 33, Besnatese e Mariano 31, Vis Nova Giussano 30, Sedriano 27, Sestese 26, Altabrianza 25, Ardor Lazzate 24, Arcellasco 22, Vigevano 21.

(foto Andrea Elli, Fbc Saronno impegnato domenica scorsa)

