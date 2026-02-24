iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 27 febbraio la biblioteca civica di Castiglione Olona “Battaini”, in via Marconi 1, ospiterà il primo appuntamento dell’anno con le “Letture in biblioteca” a cura del gruppo Voci di carta.

L’incontro, intitolato “Passeggiando nel bosco”, inizierà alle 16.30 ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni. Il pomeriggio sarà dedicato alle letture animate, con storie e racconti pensati per coinvolgere i più piccoli in un’atmosfera ricca di suggestioni. Al termine delle letture è stato previsto anche un laboratorio creativo a tema, per permettere ai bambini di partecipare attivamente e proseguire l’esperienza in modo ludico.

L’evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per iscriversi è possibile contattare la biblioteca al numero 0331824867 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail [email protected].

(foto archivio: un precedente evento che si è tenuto al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona)

