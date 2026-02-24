Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Incidente nella mattinata di oggi in via I Maggio, all’ingresso del parcheggio della stazione ferroviaria e a poca distanza dal confine con Solaro. Una Lancia Y è uscita di strada abbattendo un palo della segnaletica e terminando la corsa contro un albero; è rimasta contusa una donna di 91 anni residente a Solaro. Erano circa le 9.50 quando, mentre viaggiava in direzione Solaro la vettura dopo aver superato il ponte della Giubiana, è uscita di strada. L’auto ha invaso il primo tratto della pista ciclabile sulla destra prima di fermarsi contro la pianta. In quel momento non transitavano pedoni o ciclisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno, la polizia locale di Ceriano Laghetto, un’ambulanza della Croce rossa di Misinto e l’auto medica. L’anziana, unica ferita, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Saronno per accertamenti. Nessun altro è rimasto coinvolto. Le operazioni si sono concluse in circa un’ora.

(foto archivio)

