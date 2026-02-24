Città

CESANO MADERNO – SARONNO – SOLARO – Un nuovo progetto politico punta a radicarsi in Brianza e guarda anche al territorio di Saronno. Futuro Nazionale nuovo partito creato da Roberto Vannacci insieme al Comitato 47, ha annunciato l’avvio della propria presenza a Cesano Maderno e l’espansione nelle aree limitrofe, tra cui Seveso, Lissone, Solaro, Limbiate, Seregno, Lentate sul Seveso, Desio, Misinto e Saronno.

L’iniziativa, presentata lunedì 17 febbraio, nasce con l’obiettivo di costruire una rete territoriale e ampliare il dialogo con cittadini, associazioni e realtà produttive. Nel comunicato si spiega che “l’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire un nuovo punto di riferimento politico e civico in Brianza, fondato su competenza, concretezza e ascolto del territorio”.

Il gruppo promotore riunisce profili diversi, tra cui appartenenti alle forze dell’ordine ed ex esponenti politici. Tra i rappresentanti indicati figurano Elio Berto, Alberto Sanseverino, Massimiliano Munaro e Silvano Invernizzi, ex paracadutista. Tra i temi al centro dell’attività ci sono sicurezza, sostegno alle imprese locali e tutela del territorio. Secondo quanto riportato, “Futuro Nazionale punta a costruire una rete territoriale solida, capace di dialogare con cittadini, associazioni e realtà produttive della Brianza”.

Nel comunicato si fa riferimento anche alle prime stime di consenso: “Futuro Nazionale in Brianza si attesta attualmente tra il 3% e il 4% delle preferenze”, un dato che, secondo i promotori, indica un interesse crescente verso il progetto. Nei prossimi giorni sono previsti incontri pubblici e momenti di confronto aperti alla cittadinanza per presentare nel dettaglio il programma e le proposte per il territorio.

