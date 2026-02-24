GERENZANO – ROVELLO PORRO – Non fiori ma offerte alla fondazione Casa di Marta per ricordare Santino Cattaneo storico commerciante del territorio, scomparso oggi martedì 24 febbraio all’età di 84 anni.

Su indicazione della famiglia, chi desidera potrà destinare eventuali donazioni alla realtà solidale impegnata nel sostegno alle persone in difficoltà. Un gesto concreto scelto per trasformare il ricordo in aiuto alla comunità.

L’ultimo saluto sarà celebrato mercoledì 25 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di via Dante 109 a Rovello Porro. La cerimonia funebre sarà preceduta dalla recita del santo rosario alle 14,45, nello stesso luogo di culto.

Imprenditore del settore abbigliamento, originario di Rovello Porro e residente tra Rovello Porro e Gerenzano, era molto conosciuto nelle province di Varese e Como per la sua attività commerciale. Per oltre mezzo secolo è stato il volto di “Santino Punto Moda”, storico negozio lungo la ex Varesina, al confine tra Saronno e Gerenzano, punto di riferimento per generazioni di clienti.

Nel 2020 aveva ceduto l’attività alla catena Sorelle Ramonda, chiudendo una lunga esperienza imprenditoriale. La sua scomparsa, avvenuta oggi, martedì 24 febbraio, ha suscitato cordoglio nel mondo del commercio e della moda del territorio.

