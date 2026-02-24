Cronaca

GERENZANO – Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. Nella mattinata del 20 febbraio la polizia locale, in collaborazione con gli operatori ecologici, ha effettuato un servizio mirato di controllo nelle zone considerate più critiche.

L’intervento ha interessato in particolare via Bettolino all’intersezione con via Trento e via XX Settembre, via Clerici all’angolo con via Berra, via Manzoni, via Fagnani, via Inglesina e via per Rescaldina, aree già oggetto di segnalazioni nelle scorse settimane. Durante le verifiche sono stati ispezionati sacchi e materiali abbandonati irregolarmente, un’attività che in diversi casi ha consentito di risalire ai responsabili. Complessivamente sono state accertate dieci violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e l’igiene urbana.

L’azione rientra in un più ampio piano di controlli finalizzato a tutelare il decoro urbano e la salute pubblica. L’Amministrazione ricorda che l’abbandono dei rifiuti comporta costi per l’intera collettività e sarà contrastato con determinazione. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al fenomeno. La cittadinanza è invitata a collaborare, conferendo correttamente i rifiuti secondo le modalità previste e segnalando eventuali situazioni di degrado alla polizia locale di Gerenzano, contattabile ai numeri 0296399128 e 3473615414 oppure via mail all’indirizzo [email protected]. L’ufficio è aperto da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 con accesso libero; lunedì, mercoledì e giovedì su appuntamento.

