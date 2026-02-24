SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 24 febbraio, forte l’attenzione dei lettori per i fatti di cronaca e le situazioni di disagio in città, ma anche per le polemiche politiche e gli eventi che riportano movimento nel fine settimana. Non sono mancati approfondimenti televisivi e momenti dedicati al mondo della formazione.

Donna trovata in lacrime su una panchina, soccorsa da alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. L’episodio ha richiamato l’attenzione sul tema della fragilità e della solidarietà in città.

Nuovo capitolo sul caso Colombara, tornato al centro dell’attenzione con un servizio della trasmissione Fuori dal coro. In onda nuove testimonianze e il racconto della paura vissuta dalla vittima.

Dopo il carnevale, Tu@Saronno rilancia sottolineando come eventi e iniziative per rendere la città sempre più attrattiva nel fine settimana. L’obiettivo è consolidare il ritorno di visitatori e famiglie anche oltre le singole manifestazioni.

Continuano le segnalazioni dei residenti del quartiere Matteotti per un’area trasformata in discarica a cielo aperto tra rifiuti ed erba alta. I cittadini lamentano mesi di richieste senza interventi risolutivi.

Allo Ial si è svolto l’incontro tra parrucchieri, estetiste e aziende del territorio: il “match” tra studenti e realtà locali è partito con grande partecipazione, segnando un momento concreto di collegamento tra formazione e lavoro.