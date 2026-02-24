I più letti di ieri: donna soccorsa in centro, caso Colombara in tv e proteste per la discarica al Matteotti
24 Febbraio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 24 febbraio, forte l’attenzione dei lettori per i fatti di cronaca e le situazioni di disagio in città, ma anche per le polemiche politiche e gli eventi che riportano movimento nel fine settimana. Non sono mancati approfondimenti televisivi e momenti dedicati al mondo della formazione.
Donna trovata in lacrime su una panchina, soccorsa da alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. L’episodio ha richiamato l’attenzione sul tema della fragilità e della solidarietà in città.
Saronno, cittadina in lacrime su una panchina “soccorsa” dai passanti
Nuovo capitolo sul caso Colombara, tornato al centro dell’attenzione con un servizio della trasmissione Fuori dal coro. In onda nuove testimonianze e il racconto della paura vissuta dalla vittima.
Caso Colombara, nuovo servizio a Fuori dal coro: nuove testimonianze e la paura della vittima
Dopo il carnevale, Tu@Saronno rilancia sottolineando come eventi e iniziative per rendere la città sempre più attrattiva nel fine settimana. L’obiettivo è consolidare il ritorno di visitatori e famiglie anche oltre le singole manifestazioni.
Dopo il Carnevale, Tu@Saronno rivendica: “Più eventi e Saronno torna meta del weekend”
Continuano le segnalazioni dei residenti del quartiere Matteotti per un’area trasformata in discarica a cielo aperto tra rifiuti ed erba alta. I cittadini lamentano mesi di richieste senza interventi risolutivi.
Discarica a cielo aperto al Matteotti: rifiuti, erba alta e mesi di segnalazioni senza interventi
Allo Ial si è svolto l’incontro tra parrucchieri, estetiste e aziende del territorio: il “match” tra studenti e realtà locali è partito con grande partecipazione, segnando un momento concreto di collegamento tra formazione e lavoro.
