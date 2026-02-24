COGLIATE – Tre violazioni e sanzioni complessive per 250 euro: è il bilancio di un controllo della polizia locale all’uscita della scuola media, dove due minorenni sono stati fermati mentre utilizzavano un monopattino elettrico in modo non conforme alle norme.

Il controllo è avvenuto in via Rimembranze, al termine delle lezioni. Gli agenti hanno notato il mezzo con a bordo due ragazzi e hanno deciso di fermarli per un accertamento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente aveva meno di 14 anni, età minima prevista dal codice della strada per la guida dei monopattini elettrici sulle strade pubbliche.

Sono state inoltre rilevate altre irregolarità: nessuno dei due indossava il casco, obbligatorio per i minorenni, e il mezzo veniva utilizzato con un passeggero, pratica vietata per questa tipologia di veicoli.

I due ragazzi sono stati identificati e i genitori convocati. Alla famiglia sono state contestate le infrazioni amministrative: 50 euro per ciascuna delle tre violazioni legate al conducente, per un totale di 150 euro, e ulteriori due sanzioni per il passeggero, per complessivi 100 euro.

(foto archivio)

