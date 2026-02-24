Lazzate

LAZZATE – Nel fine settimana l’incidente stradale avvenuto in paese e che ha visto coinvolto un giovane del posto ha tenuto in apprensione i cittadini. Al riguardo, da parte del sindaco Andrea Monti “innanzitutto un pensiero al ragazzo coinvolto, so bene cosa significa visto che alla sua età subii un incidente quasi identico, con conseguenze serie”.

Monti ha voluto pubblicamente rispondere ai molti messaggi comparsi sui social, relativi all’accaduto ed alla sicurezza stradale: “Per quanto riguarda i diversi messaggi, comprensibilmente preoccupati, che chiedono il senso unico di via Dante, è giusto dare qualche informazione”. L’episodio in questione, al di là del fatto specifici, si registra una situazione di “pericolosità dell’uscita da via Dante, motivo per cui l’intervento è inserito nel nostro programma di mandato. Ovviamente via Dante, insieme a via Kennedy, è l’unica alternativa di passaggio da via Libertà a via Veneto, soprattutto quando vige il divieto di transito in centro. Per questo, l’inserimento del senso unico, caricherebbe maggior traffico su via Kennedy, ovvero su un’altra intersezione dove si registrano alcuni sinistri, Kennedy/via Libertà. Da qui la necessità di intervenire prima su quell’incrocio, aumentandone la sicurezza, per poi poter trasformare via Dante in senso unico, direzione nord”.

Prosegue il primo cittadino: “L’anno scorso abbiamo, con questo obiettivo, acquisito un’area all’incrocio tra via Kennedy e via Libertà, e i mesi scorsi abbiamo assegnato l’incarico per sviluppare una progettualità sull’incrocio. Intervento che non è facilissimo da progettare, visto che oltre a gestire in sicurezza l’intersezione, è necessario garantire l’accesso in via VII Marzo anche a veicoli lunghi, essendoci alcuni capannoni. Il nostro obiettivo è quindi quello di sistemare questo incrocio e successivamente inserire il senso unico in via Dante. Va comunque ricordato che via Dante fa parte di quelle zone del centro abitato sviluppato decenni fa, quando non esistevano obblighi e normative che, come accade oggi, in fase di urbanizzazione garantiscono spazi adeguati per auto, pedoni e biciclette. Per questo motivo gli automobilisti, oggi molto più numerosi di decenni fa, dovrebbero capire quanto sia importante il rispetto dei limiti di velocità, dei divieti di sosta e degli spazi per pedoni e biciclette. Questo spesso non avviene, e devo dire che quando vengono sanzionati questi comportamenti molto spesso ci si lamenta. Dobbiamo tutti sforzarci maggiormente”.

