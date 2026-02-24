Politica

VARESE – Si è chiuso domenica il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina e, a giochi conclusi, è arrivato il commento di Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd, che ha tracciato un bilancio dell’evento. Astuti ha parlato di un’Olimpiade costellata di medaglie per la nazionale italiana e ricca di grandi storie di sport, con un riferimento particolare al doppio oro conquistato da Federica Brignone a soli dieci mesi da un grave infortunio.

Secondo il consigliere regionale, l’edizione di Milano Cortina è stata un successo non solo sul piano sportivo, ma anche sotto il profilo organizzativo e del coinvolgimento del pubblico. Due settimane caratterizzate da entusiasmo e grande attenzione per gli sport della neve e del ghiaccio, con un forte afflusso di visitatori provenienti da tutto il mondo che hanno riempito Milano e le località alpine interessate dalle competizioni.

Astuti ha però ricordato come non tutto sia andato per il meglio nella fase preparatoria e ha sottolineato che la sfida più impegnativa inizia ora: valorizzare quanto realizzato e non abbandonare le strutture costruite per l’evento, evitando quanto accaduto dopo Torino 2006.

