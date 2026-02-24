Mozzate: via libera alla variante per un nuovo supermercato sulla Varesina
24 Febbraio 2026
MOZZATE – L’Amministrazione comunale ha approvato la variante al Piano di governo del territorio che individua un’area sulla ex statale Varesina, all’incrocio con via Piccinelli, destinata alla realizzazione di un nuovo supermercato.
Al momento non è ancora noto l’operatore che presenterà il progetto: l’approvazione della variante rappresenta infatti un passaggio preliminare, necessario per valutare eventuali proposte da parte di soggetti privati.
Secondo la maggioranza, si tratta di una scelta che punta alla rigenerazione di un’ex area industriale oggi in stato di degrado, con l’obiettivo di riqualificarla e restituirla a una funzione utile per la comunità. L’intervento viene ricondotto alla logica del recupero del patrimonio esistente, in linea con la normativa regionale che incentiva la riqualificazione rispetto al consumo di nuovo suolo.
(foto archivio: veduta della ex statale Varesina)
