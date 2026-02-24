Eventi

ORIGGIO – La figura di Pier Paolo Pasolini torna al centro del dibattito culturale con la mostra “Pasolini sacro periferico“, ospitata dalla suggestiva cornice di Villa Borletti. L’esposizione, che verrà inaugurata sabato 28 febbraio alle 17, rappresenta un’evoluzione della rassegna milanese “Pasolini: tracce” presentata nell’ottobre del 2025 al teatro Elfo Puccini.

L’esposizione esplora il binomio tra il “sacro” e il “periferico”, concetti chiave nell’opera pasoliniana. La periferia non è qui intesa solo come luogo di degrado, ma come spazio di verità e marginalità sociale dove il senso del sacro trova il suo santuario ideale. Il termine “periferico” viene inoltre declinato nella sua accezione etimologica di ciò che “gira intorno”, con un particolare riferimento alla sfera della sessualità, tema centrale in opere come il film Teorema.

Curata da Marco Sozzi in collaborazione con Roberto Borghi, la mostra nasce da un’idea di Sergio Battarola, Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang. Il percorso si snoda attraverso le opere di oltre cinquanta artisti, tra nomi storici e contemporanei, che indagano il sacro pasoliniano attraverso il paesaggio, la figura e l’astrazione.

Tra i lavori esposti spiccano firme di rilievo come: Renato Guttuso, Mario Sironi, Ennio Morlotti, Giovan Battista Piranesi, Agostino Carracci e Renzo Vespignani, presente con un dipinto del 1960 raffigurante il vecchio gasometro di Roma, simbolo iconico dell’immaginario pasoliniano.

La mostra resterà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 19 aprile. Sarà possibile visitarla nei giorni di sabato e domenica, con orario mattutino (9.30–13, con alcune variazioni indicate nei materiali promozionali) e pomeridiano (16–18.30). Per gruppi organizzati o visite fuori orario è necessario contattare l’associazione culturale amici Villa Borletti all’indirizzo email dedicato.

