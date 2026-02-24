Città

SARONNO – “Prima di presentare gli eventi della 5^ edizione del Festival Giorni diVersi, vogliamo ricordare Giancarlo Consonni, un poeta che ha seguito la nostra attività di promozione della poesia e lo ha fatto con lo sguardo attento, il cuore gentile e l’affetto di un Amico. Piangiamo la sua scomparsa, ma ci portiamo nel cuore le splendide poesie, lo sguardo ironico e il buon sorriso con cui ha accompagnato le giornate del Festival. Uomo di straordinaria cultura e capace di amicizia sincera, è per noi un grande esempio da seguire”. Questa la premessa, questa mattina al Palazzo municipale di piazza Repubblica, alla conferenza stampa di presentazione del Festival di poesia “Giorni diVersi – Città di Saronno 2026”, giunto alla quinta edizione, che si svolgerà dal 15 al 22 marzo.

Lo sguardo, è stato rimarcato, “sarà rivolto non solo al mutare costante del mondo esterno, ma anche alla dimensione umanissima della crescita interiore come capacità trasformativa, perché la poesia è uno strumento potente che sa penetrare nel cuore di ognuno di noi e dare un contorno e una voce alle nostre emozioni.

Saranno otto giorni di incontri con gli autori, letture, performance, danza, musica, teatro e mostre che animeranno diversi luoghi della città, offrendo un programma ricco, variegato e rivolto proprio a tutti, anche a coloro che abitualmente non frequentano la poesia e che forse ricordano solo qualche verso imparato a scuola. Sarà poesia da ascoltare e da vedere, nelle sale e nelle strade della città, scritta sulle vetrine e sulle cancellate delle scuole, tra le bancarelle del mercato. Il Festival vede la collaborazione sempre più sentita di scuole e associazioni.

Quest’anno Giorni diVersi, dopo aver organizzato insieme a BookCity Milano un importante incontro con la poetessa Vivian Lamarque (novembre 2025), continua a guardare anche al di fuori di Saronno e si nutre della preziosa collaborazione della Casa della Poesia di Milano, per tre eventi dell’edizione 2026:

domenica 15/03: Maurizio Cucchi (Presidente della Casa della Poesia) presenterà la raccolta Il brusio di Tiziano Rossi, vincitore del Premio Strega Poesia nel 2025

sabato 21/03: Giancarlo Pontiggia, finalista dello Strega Poesia

domenica 22/03: Marco Pelliccioli, giovane ma affermato poeta a livello nazionale

Nel pomeriggio di domenica 15, in collaborazione con la Comunità Pastorale e Il Circolo della Bussola, Davide Rondoni ci offrirà una sapiente lettura del più antico testo poetico italiano, il Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi in occasione degli 800 anni dalla sua morte.

La serata del giorno di apertura si concluderà con l’immancabile appuntamento con il

Poetry Slam, una gioiosa competizione a suon di versi poetici, gara in cui però, come dice sempre il giovane saronnese Giacomo Ranco, animatore e conduttore di questi incontri fin dalla prima edizione del Festival, “a vincere è sempre e solo la Poesia”.

Il programma completo

Durante la settimana sono previsti numerosi incontri con poeti: lunedì 16 Giulio Locatelli leggerà la sua raccolta poetica fresca di stampa, mercoledì 18 sarà la volta della Gioia elementare di Ivan Fedeli e giovedì 19 Nicoletta Bortolotti, volto noto del Festival, con la sua prima raccolta poetica. Accanto alla poesia anche riflessioni importanti, come quella di martedì 17 della filosofa Andrée Bella sul rapporto tra filosofia e poesia, in collaborazione con L’isola che non c’è, mentre mercoledì 18 la grecista Isabella Nova ci parlerà della metamorfosi nell’epica greca. Da non dimenticare il Laboratorio di esperienza poetica tenuto dal poeta Tommaso Di

Dio. Mercoledì 18, i poeti del laboratorio leggeranno i loro testi che, per la prima volta, saranno raccolti in un piccolo volume a disposizione del pubblico. Sempre mercoledì al mattino ci sarà la poesia al mercato a cura di Unitre, che così offre al festival il suo contributo.

Giovedì 19 avremo il piacere di accogliere l’ultima raccolta del poeta e docente universitario svizzero Fabio Pusterla, una voce importante nel nostro panorama poetico. Venerdì 20 due voci d’eccezione: la poetessa Paola Loreto con la raccolta Miei lari e Gianni Turchetta dell’Università di Milano, che con una conferenza/performance, racconterà della vita e della poesia di Dino Campana.

Sabato 21 l’incontro con Giancarlo Pontiggia sarà preceduto da un momento di danza e musica a cura di Pav e Danzarte, presso la Villa Gianetti. Importante è anche la collaborazione con il Museo della Ceramica Gianetti che offre ben tre eventi, di cui due proprio nella giornata di sabato 21.

Il Festival si concluderà il pomeriggio di domenica 22 con l’attesissimo reading teatrale e musicale dal libro di Nicola Gardini L’odissea il più bel romanzo del mondo, già andato in scena al Piccolo Teatro di Milano. Tanti sono i soggetti che hanno contribuito all’organizzazione di questa edizione del Festival, organizzato anche quest’anno dalla Proloco di Saronno grazie alla collaborazione del presidente Gigi Biffi: innanzitutto l’Amministrazione comunale con l’assessorato e l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, che fin dall’inizio hanno sostenuto questa iniziativa; un grazie particolare all’assessora al Commercio Maria Laura De Cristofaro che tanto si è spesa con consigli e sostegno al nostro progetto. E poi grazie ai nostri sponsor Assicurazioni Generali Sanna e Pini, Arredamenti Riva, Il Libraccio, la Comunità pastorale, l’Associazione Il Circolo della Bussola e a tutti coloro che hanno offerto il loro fondamentale sostegno. Hanno partecipato anche diverse associazioni (La Casa della Poesia di Milano, Unitre, Helianto, L’isola che non c’è, l’Associazione 21047), scuole artistiche (Danzarte Studio, Pav Academy), il Museo Gianetti, le scuole primarie Rodari, Militi, Pizzigoni, Chiesa, Vittorino da Feltre, La scuola media Bascapè con il concorso poetico e il Liceo Legnani che ha collaborato con concorso e lezione.

Ringraziamo, dicono dall’organizzazione, “anche le librerie di Saronno e i nostri media partner, IlSaronno e Radiorizzonti, e tutta la stampa che ci aiuterà a far conoscere l’evento”.

Come rilevato da Ilaria Pagani, sindaca di Saronno, “l’aspetto più importante di questo festival, giunto ormai alla quinta edizione, è la capacità di fare rete e coinvolgere sempre più persone che arrivano da ambiti differenti. Questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il festival. Con tanti eventi in programma, che possano soddisfare una cultura più elevata e anche una cultura popolare. Saronno è pronta per vivere ancora una volta un festival sempre più importante”.

Ha rimarcato Maria Cornelia Proserpio, assessora comunale alla Cultura: “Il fatto che questo evento sia arrivato alla quinta edizione, è la conferma di una presenza costante delle nostre “poetesse”, non solo nei giorni dell’evento, ma durante tutto l’anno. Da parte mia, un ringraziamento importante va anche alla Pro Loco, che organizza tutto questo. E da un punto di vista personale, vorrei ricordare una figura come Giancarlo Consonni. Mancherà tanto a tutti, ma il suo ricordo sarà vivo durante questo festival e non solo”.

(foto: un’immagine della conferenza stampa)

