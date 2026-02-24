Città

SARONNO – Per un’intera settimana, dal 16 al 23 febbraio, la scuola primaria “Rodari” ha sospeso il ritmo frenetico della quotidianità per immergersi nel tempo disteso dell’ascolto. La rassegna nazionale Libriamoci, promossa dal ministero della cultura, rappresenta ormai da dodici anni un appuntamento fondamentale per l’istituto, coinvolgendo ogni studente, dai bambini di prima ai ragazzi di quinta, in un percorso volto a riscoprire il piacere della pagina scritta. L’iniziativa punta a valorizzare la lettura ad alta voce come strumento essenziale per la crescita emotiva e cognitiva, offrendo ai più piccoli una solida alternativa all’isolamento e alla velocità che spesso caratterizzano il mondo degli schermi digitali.

L’apertura della manifestazione è avvenuta lunedì alla presenza del dirigente scolastico, il professor Raffaele Scala, con un momento dedicato alla creatività tecnologica. Gli studenti hanno infatti presentato i propri BookTok, video promozionali realizzati in classe per raccontare e consigliare i libri letti insieme agli insegnanti. All’innovazione dei video è seguita una sfida più tradizionale ma sempre avvincente: una competizione collaborativa che ha visto i bambini impegnati nel risolvere enigmi legati alle trame letterarie.

La settimana ha visto la scuola aprirsi alla comunità esterna grazie alla partecipazione di alcuni genitori, che hanno condiviso storie narrate nelle loro diverse madrelingue, e all’intervento dei lettori-attori della compagnia “I Mangiafavole“, che hanno messo in scena momenti di lettura animata per l’intero plesso. Un momento particolarmente atteso è stato quello dello scambio tra le aule, durante il quale gli alunni hanno avuto la libertà di lasciare i propri compagni abituali per scegliere autonomamente quale libro ascoltare tra le numerose proposte dei docenti.

Questo investimento sulla cultura non si esaurisce con la rassegna, ma si riflette nella cura costante per la biblioteca scolastica, un servizio dinamico e sempre aggiornato che la scuola considera un patrimonio imprescindibile. Il futuro della “Rodari” vedrà inoltre la nascita di un nuovo ambiente dedicato, uno spazio circolare con arredi speciali pensato per rendere la lettura un’esperienza ancora più immersiva. Il successo dell’evento è frutto anche della preparazione degli insegnanti, che da due anni si formano nelle tecniche espressive del teatro e della narrazione.

Conclusa questa parentesi letteraria, l’istituto è già proiettato verso le prossime tappe educative, che includeranno le settimane dedicate all’inclusione, alla poesia e alla scienza, eventi pensati per nutrire lo spirito di appartenenza a una comunità scolastica sempre viva.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09